 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu

ABD ve İngiltere Savunma Bakanlıkları, Yemen'de 8 Husi hedefini vurduklarını duyurdu. Vurulan hedefler arasında füze sistemleri, füze rampaları, hava savunma sistemleri, radarlar ve mühimmat depoları bulunuyor. Operasyona İngiltere 4 savaş uçağı ve 2 yakıt uçağıyla katıldı. ABD ve İngiltere, Husilerin uluslararası gemilere yönelik saldırı kabiliyetini zayıflatmayı hedeflediklerini açıkladı.

ABD ve İngiltere, Yemen\'de Husi hedeflerini vurdu
23.01.2024 - 10:59,
Abone Ol

ABD ve İngiltere Savunma Bakanlıkları, dün gece Yemen'de 8 Husi hedefini vurduklarını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), vurulan hedeflerin füze sistemleri, füze rampaları, hava savunma sistemleri, radarlar ve derine gömülü mühimmat depolarını olduğunu belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı operasyona 4 Typhoon FGR4 savaş uçağının ve 2 Voyager yakıt uçağının katıldığını belirterek "Uçağımız, Sana hava sahası yakınındaki iki askeri bölgede birden fazla hedefi vurmak için Paveway IV hassas güdümlü bombaları kullandı. Bu lokasyonlar, Kızıldeniz'de uluslararası gemiciliğe yönelik kabul edilemez saldırıların devam etmesini sağlamak için kullanılıyordu" dedi.

ABD CENTCOM ise "Bu saldırıların amacı, Husilerin ABD ve İngiltere gemilerinin yanı sıra Kızıldeniz, Bab El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere yönelik pervasız ve hukuka aykırı saldırılarını sürdürme kabiliyetini zayıflatmaktır" açıklamasını yaptı. CENTCOM, vurulan hedeflerin füze sistemleri, füze rampaları, hava savunma sistemleri, radarlar ve derine gömülü mühimmat depolarını olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu - Son Dakika


22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:03:53. #1.11#
SON DAKİKA: ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement