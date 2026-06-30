ABD ve İran Arasında Doha'da Görüşme Yok

(ANKARA) - Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan'ın damadı Jared Kushner'in arabulucularla görüşmek üzere Katar'da bulunduğu, ancak ABD ile İran arasında Doha'da bir görüşme planlanmadığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan'ın damadı Jared Kushner'in, arabulucularla görüşmek ve müzakere sürecini değerlendirmek üzere Katar'da bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, Witkoff ve Kushner'in şu aşamada İranlı yetkililerle doğrudan bir görüşme gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Tahran ise bu hafta Katar'a teknik heyetini gönderirken; İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakei, bunun ABD'li yetkililerin ziyaretiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve iki taraf arasında herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi. Bakei, 'Gelecek günlerde Amerikan tarafıyla hiçbir düzeyde müzakere toplantısı yapmayacağız' dedi."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin de yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla İran'ın mutabakat kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalacağını belirtmişti. İran, ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakma taahhüdünü yerine getimediğini ifade ediyor.

Açıklamalar ABD ve İran'dan müzakere heyetlerinin bugün Doha'ya gelmesinin beklendiği yönündeki haberlerin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump da bugün Doha'da İran tarafının talebi üzerine bir görüşme yapılacağını ileri sürmüştü.

ABD merkezli Axios haber sitesi, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Witkoff ve Kushner'in Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek İran'ın nükleer programına ilişkin olası anlaşmayı ele alacağını bildirmişti.

Habere göre iki ABD'li yetkili, Katar yönetiminin diğer temsilcileriyle de görüşmeler yapacak. ABD ve İran heyetlerinin de yarın Katar ve Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ayrı ayrı müzakereler yürütmesi planlanıyor.

Washington ile Tahran arasında tansiyon haftasonu Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve küresel enerji arzına ilişkin endişeler, bölgedeki gelişmeleri yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması için 60 günlük bir süre öngörülmesine rağmen, karşılıklı olarak anlaşmanın ihlal edildiği yönündeki suçlamalar, gerilimin azaltılmasına yönelik süreci sekteye uğratabileceği endişelerini artırıyor.