ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı

05.03.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail savaş uçakları, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait, Tahran'ın doğusunda bulunan yeraltı tesisi Damavand'ı bombaladı. Saldırı sonrası meydana gelen patlamalar kameralara yansıdı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar bölgeyi kan gölüne çevirdi. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kenti vurulurken; İran da misilleme saldırılarına başladı.

ABD-İSRAİL YERALTI TESİSİNİ BOMBALADI

ABD ve İsrail'in saldırıları da 6. günde de devam etti. ABD ve İsrail savaş uçakları, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait, Tahran'ın doğusunda bulunan yeraltı tesisi Damavand'ı bombaladı. Saldırı sonrası meydana gelen patlamalar kameralara yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları, Güvenlik, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı - Son Dakika

12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

00:08
İran’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yeni hava saldırısı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı
23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 00:21:43. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.