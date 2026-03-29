ABD ve İsrail\'in saldırısında 5 ölü

ABD ile İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran basını, Hürmüzgan Valiliği'nin yazılı açıklamasını yayımladı. Açıklamada, ABD ile İsrail'in bu sabaha karşı Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. İskeledeki 2 tekne ile çevredeki araçların hasar gördüğü ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.