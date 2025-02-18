ABD ve Rusya, Riyad’da Görüştü

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ABD ve Rusya, Ukrayna'daki savaşla ilgili görüşmeler için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Rusya'nın üç yıl önce Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Moskova ve Washington temsilcileri ilk kez yüz yüze görüşmeler yapıyor.

Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'yi de mevkidaşı Marco Rubio'nun temsil ettiği görüşmeye, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkeleri davet edilmedi.

ABD, görüşmelerin Rusya'nın savaşı sona erdirme konusunda "ciddi" olup olmadığını görmek için bir ilk adım olduğunu söylerken, Rusya amacın Amerika ile ilişkileri normalleştirmek olduğunu söylüyor.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimirr Zelensky, dahil olmadığı görüşmelerde varılan hiçbir anlaşmayı tanımayacağını söyledi.

Bu sürece dahil olmak isteyen Avrupalı liderler de Pazartesi günü acil bir zirve düzenlediler.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kalıcı bir barış anlaşması durumunda Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünebileceğini söyledi. Diğer Avrupa ülkeleri ise bu konuda isteksiz.