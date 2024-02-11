ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'de Husilere ait insansız deniz araçlarını ve füzeleri imha etti - Son Dakika
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ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'de Husilere ait insansız deniz araçlarını ve füzeleri imha etti

ABD Merkez Komutanlığı, Yemen\'de Husilere ait insansız deniz araçlarını ve füzeleri imha etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilere ait 2 insansız deniz aracı, 4 gemisavar seyir füzesi ve 1 kara seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. CENTCOM, saldırıların Kızıldeniz'deki gemilere yönelik olduğunu ve bu eylemlerin seyrüsefer özgürlüğünü koruyarak ABD Donanması ve ticaret gemilerinin güvenliğini artıracağını belirtti.

11.02.2024 10:12
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilere ait 2 insansız deniz aracı, 4 gemisavar seyir füzesi ve 1 kara seyir füzesinin imha ettiğini duyurdu.

CENTCOM, Husi unsurlarına yönelik saldırıların 9 Şubat'ta düzenlendiğini belirterek, "CENTCOM kuvvetleri Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmak üzere hazırlanan 2 insansız deniz aracı (USV), 4 gemisavar seyir füzesi ve 1 kara saldırı seyir füzesine karşı meşru müdafaa saldırıları gerçekleştirdi. CENTCOM bu füzeleri ve USV'leri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemilerine ve ticaret gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'de Husilere ait insansız deniz araçlarını ve füzeleri imha etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'de Husilere ait insansız deniz araçlarını ve füzeleri imha etti - Son Dakika
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