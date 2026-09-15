ABD, yörüngedeki uzay silahını ilk kez resmen kabul etti

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını kabul etti. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink'in açıklaması, ABD'nin uzayda silahlara sahip olduğunu ilk kez resmen kabul etmesi anlamına geliyor. Ancak Meink, söz konusu silahın ne olduğuna, nasıl kullanılabileceğine, kabiliyetlerine veya ne zaman yörüngeye yerleştirildiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi. Yalnızca bunun, ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi. Meink ayrıca, adını vermediği bazı rakiplerin ABD'nin algılama ile komuta-kontrol işlevlerine ilişkin sistemlerini halihazırda etkisiz hale getirmeye çalıştığını da belirtti.Üst düzey askeri yetkililer daha önce, Rusya ve Çin'in gelecekteki bir çatışmada ABD uydularına saldırma ve onları devre dışı bırakma yöntemleri geliştirdiği gerekçesiyle uzaydaki askeri kabiliyetleri önemli ölçüde artırmayı planladıklarını söylemişti.ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise önleyici füzeler dahil uzay tabanlı kabiliyetlerin, ABD'yi füzeler ve diğer hava kaynaklı tehditlere karşı korumayı amaçlayan "Altın Kubbe" savunma sisteminin kritik bir parçası olduğunu belirtiyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .