ABD ordusu, Iowa eyaletindeki mühimmat fabrikasında bozulmuş 5 ton zehirli patlayıcıyı yerinde patlatma işlemini çarşamba gününe erteledi. BBC'nin haberine göre ordu, davalara ve bölge halkının sağlık kaygılarına rağmen patlatmadan vazgeçmiyor; gerekçe olarak malzemenin "kendiliğinden patlama" riskini gösteriyor.

MAHKEME DURDURDU, ORDU DEVAM KARARI ALDI

Patlatma önce cuma günü Middletown'daki Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda yapılacaktı. Çevre örgütleri, ordunun daha güvenli seçenekleri değerlendirmediğini öne sürerek dava açtı, mahkeme de işlemi durdurdu. Adalet Bakanlığı cumartesi günü mahkemeye, ordunun planı salı günü uygulayacağını bildirdi. Ordu pazar akşamı sosyal medyadan, "en uygun hava koşulları" ve bütün önlemlerin alınabilmesi için tarihin çarşambaya alındığını duyurdu.

Söz konusu madde, ateşleyici olarak kullanılan ve son derece kararsız bir bileşik olan kurşun azid. Fabrika bu yıl malzemenin zamanla taşınamayacak kadar bozulduğunu saptadı. Çevre Koruma Ajansı (EPA), 68 varil malzemenin patlatılması için acil izin verdi. Ajansa göre kurşunun güvenli sayılan bir maruz kalma düzeyi yok; solunması ya da yutulması özellikle çocuklar için ciddi sağlık riski taşıyor.

SICAKLIK EKSİ 1'E DÜŞERSE RİSK ARTIYOR

Adalet Bakanlığının dilekçesinde durum "acil" diye tanımlandı. Dilekçede, "Hava sıcaklığı düştükçe kontrolsüz patlama riski artıyor, çünkü oluşan kristaller dondurucu soğukta daha kolay kırılıyor. Sıcaklığın önümüzdeki günlerde eksi 1 derecenin altına inmesi bekleniyor" denildi. Hükümet, acil durum nedeniyle ordunun patlatma izni almadan da harekete geçebileceğini savunuyor.

Middletown Belediye Başkanı Rodney Johnson pazartesi günü patlatmanın "yapılması gerektiğini" söyledi. Johnson, "Saat işliyor. Bu fırsatı kullanıp sorunu güvenli biçimde ortadan kaldırmazsak gerçekten can kaybı yaşanabilir" dedi.

HALKA 6 SAAT EVDEN UZAKLAŞMA UYARISI YAPILMIŞTI

Davayı açan Iowa Çevre Konseyi ve Sierra Club, hükümeti yargı sürecinin etrafından dolanmakla suçladı ve mahkemeden ek bilgi sunabilmek için süre istedi. Eyaletin yeni seçilen Demokrat senatörü Josh Turek de malzemenin bu hale gelmesine nasıl izin verildiği ve daha güvenli imha yöntemlerinin neden kullanılmadığı konusunda kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı.

Ordu, ilk tarih için bölge sakinlerini patlama sırasında ve toz çökene kadar altı saat evlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarmıştı. Yeni tarih için ayrıntı henüz açıklanmadı.

Kaynak: BBC