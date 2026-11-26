ABD'nin New Mexico eyaletinde 26 yaşındaki hamile bir mahkum, doğum öncesi kontrolden cezaevine geri götürülürken cezaevi aracının kontrolünü ele geçirip kaçtı. Firari kadın hâlâ aranıyor, BBC'nin haberine göre.

New Mexico Cezaevleri Dairesi'nin açıklamasına göre Rebecca Taylor adlı mahkum, onu ve başka bir mahkumu taşıyan ekip Albuquerque'de yemek almak için mola verdiğinde Dodge Journey marka aracın direksiyonuna geçerek uzaklaştı.

GÖREVLİ ARACIN İÇİNDE DEĞİLDİ

Yerel basının aktardığına göre olay çarşamba sabahı yaşandı. Aynı araçta bulunan ve o da doğum öncesi kontrolden dönen diğer mahkum, Taylor aracı ele geçirdiği sırada kendini dışarı atmayı başardı.

Albuquerque Journal'a konuşan cezaevi sözcüsü Brittany Roembach, Taylor'ın hamileliğinin ikinci üç aylık döneminde olduğunu, bu nedenle taşıma sırasında kelepçelenmediğini söyledi. Roembach, "Şu anki bilgimize göre bir görevli aracın yanındaydı ama olay anında aracın içinde değildi" dedi.

ARAÇ VE MAHKUM TULUMU BULUNDU

Cezaevleri Dairesi, kaçırılan aracın ve Taylor'ın mahkum tulumunun daha sonra bulunduğunu, ancak kadının hâlâ firarda olduğunu açıkladı. Taylor'ın birden fazla hırsızlık ve konut soygunu suçundan hapiste olduğu belirtildi.

Firarın ardından eyaletteki bütün cezaevlerinde olağanüstü kapanma uygulandı; uygulama perşembe sabahı saat 06.00'da kaldırıldı. Taylor'ın kaldığı Western New Mexico Cezaevi'nde ise hareket kısıtlaması sürüyor ve ziyaretçi kabul edilmiyor.

HALKA "YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Birden fazla kurumun katıldığı arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, Taylor'ı gören vatandaşların kendisine yaklaşmamasını ve hemen polise haber vermesini istedi.

Kaynak: BBC