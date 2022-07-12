Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı

12.07.2022 12:18
Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı

Birleşik Krallık'ın resmi uydu devleti Galler'de şaşkına uğratan bir olay yaşandı. 29 yaşındaki kamyon şoförü Leon Gleed, kız arkadaşının alıp banyoya koyduğu tuvalet temizleyicisini ıslak mendil sanarak cildine sürdü. Yaklaşık 10 gün boyunca oturamayan Gleed, hayatının en zor günlerini yaşadı. Gleed kendi başına gelenlerin başkasının da başına gelmemesi adına herkese uyarılarda bulundu.

Güney Galler'de meydana gelen ilginç olay, başka insanların da başına gelmemesi açısından detaylarıyla anlatıldı. Kamyon şoförü Leon Gleed'in sevgilisi, temizlik ürünleri satan mağazadan alışveriş yaptıktan sonra bu ürünleri tuvaletlerine koydu.

ISLAK MENDİL SANDI

Tuvalete giren Leon Gleed ise klozetin üst tarafından duran bu ürünlerden birinin üzerine baktı. Üzerinde "bakterileri yüzde 99 öldürür" yazısı olan paketi ıslak mendil sanan ve cildine süren kamyon şoförü Leon Gleed'in makatı tahriş oldu.

10 GÜN BOYUNCA İŞE GİDEMEDİ

Başına gelen feci olay nedeniyle vücudunda kızarıklık ve yanma oluşan Leon Gleed, yaklaşık 10 gün boyunca makatının üzerine oturamaması nedeniyle işe dahi gidemedi. Gleed, kendi başına gelenlerin başkasının da başına gelmemesi adına herkese 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Meksika'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı Meksika'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı Tezgahın önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti Tezgahın önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

alışveriş, Galler, Leon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Acı dolu günler... 'Bakterileri yüzde 99 öldürür' yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı - Son Dakika


Son Dakika
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:22 Ozan Tufan Ali Koç ve yönetime sitem etti! Fenerbahçe'de kapalı kapılar ardında ne yaşandığını açıkladı
12:22 Oto galericiye pusu kurup öldüren zanlılar düzenlenen operasyonla yakalandı! Katil zanlısının başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
12:19 Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:17 20 yıl sonra bir ilk: Dolar ile euro eşitlendi
12:11 Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:29:11. #1.12#
SON DAKİKA: Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement