Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı

Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı

ABD'de acil iniş yapan bir American Airlines uçağında yangın çıktı. Uçak, motor titreşimleri nedeniyle Colorado Springs'ten kalkışından hemen sonra Denver'a yönlendirildi. 172 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçak, pist üzerinde ilerlerken motoru alev aldı. Yolcular acil tahliye kaydıraklarını kullanarak uçaktan çıktı.

14.03.2025 12:57
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Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan bir American Airlines uçağında yangın çıktı. Yoğun dumanlar ve alevler arasında yolcular uçağın kanadı üzerinde bekleyerek tahliye edildi.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) açıklamasına göre, Texas'a gitmekte olan Boeing 737-800 tipi uçak, motor titreşimleri yaşadığı için Colorado Springs'ten kalkışından hemen sonra Denver'a yönlendirildi.

172 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan American Airlines 1006 sefer sayılı uçak, saat 17:15 civarında Denver'a indi. Pist üzerinde ilerlerken uçağın motoru aniden alev aldı.

Yolcular acil tahliye kaydıraklarını kullanarak uçaktan çıkarıldı. Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 12 kişi hafif yaralandı ve tedavi için hastaneye götürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı itfaiye ekiplerinin tehlikeli yangını söndürmeye çalışırken alevlerin ve siyah dumanların uçağı sardığı görülüyor.

Havalimanı içinden çekilen başka bir video, dumanlar yükselirken yolcuların güvenlik için uçağın kanadında beklediklerini gösterdi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Dünya Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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