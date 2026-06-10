AfD'nin Göçmen İfadelerine Tepki

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da göçmen karşıt söylemleriyle bilinen sağcı popülist AfD partisinin Thüringen Eyalet Başbakanı Björn Höcke'nin bir podcast yayınında göçmenlere yönelik ifadeleri ve "Türklerin sayısının azaltılması gerektiği"ne ilişkin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Almanya Sosyal Demokrat parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu bu açıklamaların "Demokratik Almanya'ya yönelik açık bir meydan okumadır" dedi.

Karaahmetoğlu, söz konusu ifadelerin Almanya'da yaşayan milyonlarca insanı aşağılayan ve dışlayan bir zihniyetin ürünü olduğunu belirterek, "Bir siyasetçinin milyonlarca insanın sayısının azaltılmasından söz etmesi kabul edilemez. Daha da vahimi bunun normal bir siyasi öneri gibi sunulmasıdır" dedi.

Almanya'ya göçün tamamen durdurulmasını savunduğunu, Türklerin "kültürel olarak uyum sağlamadığı" iddiasını dile getirdiğini ve geri göç çağrısını yinelediğini aktaran Karaahmetoğlu, bu yaklaşımın toplumu köken üzerinden bölmeye çalıştığını ifade etti.

"Bu anlayış, insanları etnik kökenine indirgeyen ve modern Almanya'da yeri olmayan bir zihniyettir" diyen Karaahmetoğlu, göçmenlerin Almanya'nın ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunduğunu vurguladı."

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 65. yılına da dikkat çeken Karaahmetoğlu, "Türkler ve diğer göçmen kökenli insanlar bu ülkenin doktorları, öğretmenleri, işçileri, girişimcileri ve milletvekilleridir. Almanya'nın refahı bu emekle inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AfD'ye yönelen göçmen kökenli seçmenlere de değinen Karaahmetoğlu, partinin "güvenlik ve suç" üzerinden göçmenleri hedef gösterdiğini ancak gerçek gündeminin çok daha radikal bir çizgiye dayandığını söyledi.

Karaahmetoğlu açıklamasını, "Biz demokratik Almanya'yı savunacağız. Hiç kimsenin kökeni nedeniyle aidiyeti sorgulanamaz. Türk kökenli insanlar bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır" sözleriyle tamamladı.