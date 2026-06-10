AfD'nin Göçmen İfadelerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AfD'nin Göçmen İfadelerine Tepki

10.06.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPD'li Karaahmetoğlu, AfD'nin göçmenlere yönelik söylemlerini kınayarak demokratik değerlere vurgu yaptı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da göçmen karşıt söylemleriyle bilinen sağcı popülist AfD partisinin Thüringen Eyalet Başbakanı Björn Höcke'nin bir podcast yayınında göçmenlere yönelik ifadeleri ve "Türklerin sayısının azaltılması gerektiği"ne ilişkin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Almanya Sosyal Demokrat parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu bu açıklamaların "Demokratik Almanya'ya yönelik açık bir meydan okumadır" dedi.

Karaahmetoğlu, söz konusu ifadelerin Almanya'da yaşayan milyonlarca insanı aşağılayan ve dışlayan bir zihniyetin ürünü olduğunu belirterek, "Bir siyasetçinin milyonlarca insanın sayısının azaltılmasından söz etmesi kabul edilemez. Daha da vahimi bunun normal bir siyasi öneri gibi sunulmasıdır" dedi.

Almanya'ya göçün tamamen durdurulmasını savunduğunu, Türklerin "kültürel olarak uyum sağlamadığı" iddiasını dile getirdiğini ve  geri göç çağrısını yinelediğini aktaran Karaahmetoğlu, bu yaklaşımın toplumu köken üzerinden bölmeye çalıştığını ifade etti.

"Bu anlayış, insanları etnik kökenine indirgeyen ve modern Almanya'da yeri olmayan bir zihniyettir" diyen Karaahmetoğlu, göçmenlerin Almanya'nın ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunduğunu vurguladı."

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 65. yılına da dikkat çeken Karaahmetoğlu, "Türkler ve diğer göçmen kökenli insanlar bu ülkenin doktorları, öğretmenleri, işçileri, girişimcileri ve milletvekilleridir. Almanya'nın refahı bu emekle inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AfD'ye yönelen göçmen kökenli seçmenlere de değinen Karaahmetoğlu, partinin "güvenlik ve suç" üzerinden göçmenleri hedef gösterdiğini ancak gerçek gündeminin çok daha radikal bir çizgiye dayandığını söyledi.

Karaahmetoğlu açıklamasını, "Biz demokratik Almanya'yı savunacağız. Hiç kimsenin kökeni nedeniyle aidiyeti sorgulanamaz. Türk kökenli insanlar bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AfD'nin Göçmen İfadelerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı
Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri hedef alındı ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı

20:15
Fenerbahçe’de Kante depremi
Fenerbahçe'de Kante depremi
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:35
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 21:02:20. #7.13#
SON DAKİKA: AfD'nin Göçmen İfadelerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.