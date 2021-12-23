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Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor! - Son Dakika

Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!

23.12.2021 14:04
Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, ülkede hastaneler yetersiz beslenen küçük çocuklarla dolup taşıyor. Milyonlarca çocuktan biri olan 3 yaşındaki Kamila yalnızca 5 kilogramlık ağırlığıyla dünya basınının manşetlerine çıktı.

CNN International'dan Anna Coren, Jessie Yeung, Abdul Basir Bina ve Jadyn Sham'ın haberine göre, Kamila neredeyse 3 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında. Buruşuk derisi iskelet uzuvlarından sarkıyor ve şişmiş göbeğinin etrafına uzanıyor. Büyükannesi Bilqis, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da diğer zayıflamış çocuklarla dolu bir hastane koğuşunda onu sakinleştirmeye çalışırken, Kamila'nın sekiz aydır yetersiz beslendiğini söyledi.

Ağlayamayacak kadar zayıf olan küçük kız, acıyla kulaklarını ovuştururken Bilqis, "Annesi hasta ve biz fakir insanlarız. Onu emzirmeye çalıştı ama verecek sütü yoktu" dedi.

Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!

Kamila'nın ailesi, sert bir kış ve ekonomik çöküş sırasında şiddetli gıda kıtlığından kurtulmak için mücadele eden milyonlarca Afgan arasında yer alıyor. İnsan hakları örgütleri, en savunmasız grupların ( kadınlar ve çocuklar) hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek fazla dış yardım çağrısında bulundu.

TALİBAN SÖZCÜSÜ, ÜLKEDE KRİZ OLDUĞUNU İNKAR ETTİ

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise CNN'e verdiği demeçte ülkenin"ekonomik sorunlarını" kabul etti. Ancak bir kriz olduğunu şiddetle reddetti ve bu tür iddiaları "sahte" olarak nitelendirdi. Mücahid, açlıktan ölmek üzere olan çocuklarıngörüntülerine karşı çıkarak, "Kimse açlıktan ölmeyecek çünkü kıtlık yok ve şehirler yiyecekle dolu" dedi.

NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerinegöre, Afganistan'da kış mevsimi yaklaşırken, yaklaşık 23 milyon insan (nüfusun yarısından fazlası)aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

5 yaş altı en az bir milyon çocuk iseaçlıktan ölme riski tehdidi altında. Koşullar o kadar kötü ki, yakıt için parası olmayan bazı hastaneler hasta odalarını ısıtmak için ağaçları kesmeye başladı ve yardım grupları, uluslararası toplum şimdi harekete geçmezse durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.

ÇOCUKLAR BİLE SATILIYOR

Ülke içinde yerinden edilmiş kamplarda, satacak hiçbir şeyi kalmayan en yoksul ailelerden bazıları isekızlarını çocuk gelin olarak sunmaya başladı. Birkaç ebeveyn CNN'e, diğer çocuklarını hayatta tutmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Tıbbi malzeme ve personel sıkıntısına rağmen Afganistan'dahastaneler açlıktan ölmek üzere olan hastalarla dolup taştı. Afganistan'ın ülke çapındaki sağlık programı daha önce Dünya Bankası tarafından finanse edilmişti. Ancak, finansman Ağustos ayında durmuş ve 2 bin 300 tesisi tıbbi malzeme satın alma veya maaş ödeme olanağından yoksun bırakmıştı.

Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!

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Son Dakika Dünya Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor! - Son Dakika
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