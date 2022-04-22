Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı

22.04.2022 19:36
Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. 33 kişinin öldüğü 43 kişinin de yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da İmam Sahip Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

33 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mevlevi Sikander Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda 43 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahid, saldırının faillerinin en kısa zamanda tutuklanacağını kaydetti.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Öte yandan, görgü tanıklarına göre saldırı, cuma namazından hemen sonra gerçekleştirildi. Patlamanın şiddetiyle caminin pencerelerinin kırıldığı ve camide hasar oluştuğu öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DÜNKÜ SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

Bu arada, dün de ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Dün Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda da 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı - Son Dakika
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