Afganistan'ın başkenti Kabil'de erkek lisesine bombalı saldırıda en az altı kişi öldü - Son Dakika
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BBC

Afganistan'ın başkenti Kabil'de erkek lisesine bombalı saldırıda en az altı kişi öldü

19.04.2022 21:06
Afganistan'ın başkenti Kabil'de erkek lisesine bombalı saldırıda en az altı kişi öldü

Yetkililer, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir erkek okulunda meydana gelen iki bombalı saldırıda en az altı kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir erkek okulunda meydana gelen iki bombalı saldırıda en az altı kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamalar, şehrin batısında Şii nüfusun yoğunlukta olduğu bölgedeki Abdul Rahim Şahid lisesinde meydana geldi. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Yakındaki bir dersaneye de el bombasıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ağırlıklı olarak Hazaraların yaşadığı Daşt-i Barçi, IŞİD militanlarının sıklıkla hedef aldığı bir bölge.

Olayla ilgili ilk haberlerde lise öğrencilerinin ve personelinin intihar bombacıları tarafından hedef alındığı öne sürüldü. Ancak Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, el yapımı patlayıcıların okulun dışına bırakıldığını ve altı kişinin öldüğünü söyledi.

Sözcü, "Bunlar ilk rakamlar. Olay yerindeyiz ve daha fazla ayrıntı bekliyoruz" dedi.

Reuters ajansına konuşan bir yetkili, patlayıcıların sırt çantalarına yerleştirildiğini ve bunlardan birinin okul içinde patlatıldığını söyledi.

Kabil'deki Muhammed Ali Cinnah Hastanesi'nden BBC'ye konuşan kaynaklar, okul saldırısıyla ilişkili olarak daha önce dört ceset ve 19 yaralının hastaneye getirildiğini söyledi. Diğer yararlılar ise başka yerlerde tedavi ediliyor.

IŞİD saldırılarına hedef olan bir bölge

AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, öğrencilerin sabah derslerinden çıktığı sırada patlamaların olduğunu söyledi.

Saldırıların gerçekleştiği Daşt-i Barçi bölgesi büyük ölçüde Hazara Şii Müslüman nüfusu nedeniyle daha önce de IŞİD saldırılarına hedef oldu.

Hazaralar Afganistan'da IŞİD'in sapkın gördüğü ve hedef aldığı bir etnik ve dini azınlık.

Yerel kaynaklar ayrıca öğrencileri üniversiteye giriş sınavına hazırlayan yakındaki bir dersaneye de el bombası atıldığını söyledi.

Geçen yıl Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesi sonrasında IŞİD saldırıları bir süre hız kazanmış, daha sonra ise grubun faaliyetleri azalmıştı.

IŞİD, son birkaç yıldır Afganistan'da Şiilere karşı saldırılar düzenliyor. Spor salonları, kültür merkezleri ve eğitim yerleri gibi hedeflere yönelik bombalı saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşandı.

Geçen Mayıs'ta IŞİD'in Daşt-i Barçi'deki bir kız okuluna düzenlediği saldırıda 90'dan fazla öğrenci ve personel hayatını kaybetmişti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de erkek lisesine bombalı saldırıda en az altı kişi öldü
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