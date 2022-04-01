Afganistan'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 Çocuk Öldü - Son Dakika
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Afganistan'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 Çocuk Öldü

01.04.2022 20:27
Afganistan'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 Çocuk Öldü

LEŞKERGAH, 1 Nisan (Xinhua) — Marja ilçesindeki bir kamp alanında yerel saatle sabah 09.00'da bir grup çocuğun oyuncak benzeri bir cihaz bulup onunla oynaması sonucu can kaybının yaşandığı patlama meydana geldi. Haber ajansının haberine göre cihaz patladı ve beş çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, biri kız çocuğu olmak üzere iki çocuk da yaralandı. Afganistan, en […]

<a class='keyword-sd' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a>'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 <a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> Öldü

LEŞKERGAH, 1 Nisan (Xinhua) — Marja ilçesindeki bir kamp alanında yerel saatle sabah 09.00'da bir grup çocuğun oyuncak benzeri bir cihaz bulup onunla oynaması sonucu can kaybının yaşandığı patlama meydana geldi. Haber ajansının haberine göre cihaz patladı ve beş çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, biri kız çocuğu olmak üzere iki çocuk da yaralandı.

Afganistan, en çok mayının bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor. Kırk yılı aşkın süredir devam eden savaştan arta kalan patlamamış mühimmatlar nedeniyle, ülkede çoğunluğu çocuk olmak üzere insanlar hayatını kaybediyor veya sakat kalıyor.

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Afganistan, Patlama, Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Afganistan'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 Çocuk Öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'ın Güneyinde Patlayıcı Cihazın İnfilak Etmesi Sonucu 5 Çocuk Öldü - Son Dakika
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