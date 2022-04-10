Afganistan'ın Pençşir Vilayetinde 2 Binin Üzerinde Meyve Fidanı Dikim İçin Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'ın Pençşir Vilayetinde 2 Binin Üzerinde Meyve Fidanı Dikim İçin Dağıtıldı

10.04.2022 16:34
Afganistan'ın Pençşir Vilayetinde 2 Binin Üzerinde Meyve Fidanı Dikim İçin Dağıtıldı

BAZARAK, 10 Nisan (Xinhua) — Türkiye'nin finanse ettiği meyve fidanlarının dağıtımı ve dikimi, savaşın vurduğu Asya ülkesinde ağaç dikmenin önemine dair kamuoyunda bilinç oluşturmayı amaçlayan ve halihazırda devam eden ağaç dikme kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Yerel yönetimin açıklamasında, vilayetin tarım, sulama ve hayvancılık dairesinin fidanları 7 bölgeye kota temelli dağıttığı belirtildi. Yetkililerin verdiği bilgiye […]

<a class='keyword-sd' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a>'ın <a class='keyword-sd' href='/pencsir/' title='Pençşir'>Pençşir</a> Vilayetinde 2 Binin Üzerinde Meyve Fidanı Dikim İçin Dağıtıldı

BAZARAK, 10 Nisan (Xinhua) — Türkiye'nin finanse ettiği meyve fidanlarının dağıtımı ve dikimi, savaşın vurduğu Asya ülkesinde ağaç dikmenin önemine dair kamuoyunda bilinç oluşturmayı amaçlayan ve halihazırda devam eden ağaç dikme kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Yerel yönetimin açıklamasında, vilayetin tarım, sulama ve hayvancılık dairesinin fidanları 7 bölgeye kota temelli dağıttığı belirtildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Taliban liderliğindeki geçici hükümet de Afgan çiftçilerin karşılaştığı problemleri çözmeye ve tarımda ileri teknolojileri kullanmalarına yardım etmeye yönelik çabalarını hızlandırdı.

YORUMLAR
500
Aydın'da atların saban mesaisi başladı Aydın'da atların saban mesaisi başladı Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor

Türkiye, Nisan, Tarım, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Afganistan'ın Pençşir Vilayetinde 2 Binin Üzerinde Meyve Fidanı Dikim İçin Dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına döndü
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'ın Pençşir Vilayetinde 2 Binin Üzerinde Meyve Fidanı Dikim İçin Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement