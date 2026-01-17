Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk ülke olan Rusya, büyükelçinin güven mektubunu kabul etti - Son Dakika
Dünya

Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk ülke olan Rusya, büyükelçinin güven mektubunu kabul etti

17.01.2026 12:51  Güncelleme: 13:24
Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk ülke olan Rusya, büyükelçinin güven mektubunu resmi bir törenle kabul etti.

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıyan ilk ülke olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan İslam Emirliği Moskova Büyükelçisi Mevlevi Gül Hasan'ın güven mektubunu kabul etti. Afganistan yönetimini tanımasından aylar sonra büyükelçinin güven mektubunu kabul eden Rusya, böylelikle büyükelçinin diplomatik statüsünü resmileştirdi.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre; Putin'in güven mektuplarını Kremlin'de çok sayıda yabancı diplomatın katıldığı resmi bir törenle aldığını bildirdi. Kremlin Sarayı'ndaki Alexander Salonu'nda düzenlenen törende; Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan yeni atanan 34 büyükelçinin güven mektupları sunuldu.

Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

