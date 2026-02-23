Ağlamıyor ama yürek paramparça! Bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti - Son Dakika
Ağlamıyor ama yürek paramparça! Bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Ağlamıyor ama yürek paramparça! Bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
23.02.2026 09:26
Pakistan'ın komşu ülke Afganistan'a düzenlediği hava saldırısı onlarca kişinin ölümüne neden olurken, kadınlar ve çocuklar dahil ailesinden 18 kişiyi kaybeden bir Afgan adamın hikayesi yürekleri dağladı. Sadece 48 saat önce evi hayat doluydu; çocuklar gülüyor, karısı yemek pişiriyor ve gelecek planları yapılıyordu. Şimdi ise ağlamıyor ama kalbi kırık, çevresindekilere dert yanan adam için ailesini kaybetmenin acısı dayanılmaz.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Paktika eyaletlerinde 22 Şubat 2026'da Pakistan Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği çok sayıda hava saldırısı, yerel kaynaklara göre onlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı; ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Afgan yetkililer, bu saldırıların sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve bir ailenin 23 üyesinden 18'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bir ev bir anda yıkılırken, sadece 48 saat önce o evde çocukların kahkahaları, karısının yemek pişiren sesi ve gelecek planları olduğu anlatılıyor. Şimdi ise geride yalnız bir adam kaldı; ağlamıyor ama kalbi kırık, tanıkları "her uçak sesi o günü hatırlatıyor" diye tarif ediyor. Bu kişi çevresindekilere dert yanarken, acının dayanılmaz olduğu vurgulanıyor.

SALDIRILARIN ARKA PLANINDA GERİLİM VAR

Pakistan hükümeti hava saldırılarını, sınır ötesinden gelen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve İslam Devleti – Horasan Eyaleti'ne (ISKP) bağlı militanlara yönelik "istihbarata dayalı hedeflemeler" olarak savunuyor. Kabul yönetimi ise saldırıları Afganistan'ın egemenliğinin ihlali ve sivilleri hedef alma olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Bu gelişme, sınır hattında zaten devam eden gerginliği daha da artırdı. Saldırılar Ramazan ayı gibi hassas bir dönemde yaşanırken, Hindistan da Pakistan'a yönelik sivillerin ölümü nedeniyle sert tepki gösterdi ve Afganistan'ın egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun bazı kesimleri sivil kayıplar ve insani etkiler konusunda endişelerini dile getirirken, sınır hattındaki durumun daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yapılıyor. Afganistan yönetimi saldırıların cevapsız kalmayacağını belirtti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

