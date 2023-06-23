Ahlat'ta fırtına sonrası dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Ahlat'ta fırtına sonrası dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

23.06.2023 23:47

Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası oluşan ve metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum, Alakır Köyü'nde korkulu anlara neden oldu. Köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun yüksekliği net bir şekilde görüldü. Hortumun 2-3 dakika sürmesiyle birlikte fırtınanın dinmesiyle dağıldığı belirtildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde fırtına sonrası oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Ahlat ilçesinin Alakır Köyü'nde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortum olayı yaşandı. Köyün çeşitli noktalarından köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. 2-3 dakika süren hortum köyde korkuya neden olurken fırtınanın dinmesiyle hortumun dağıldı.

Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında
Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında
Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında
Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında
Kaynak: İHA
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Fırtına, Bitlis, Ahlat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ahlat'ta fırtına sonrası dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahlat'ta fırtına sonrası dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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