Ahmedabad\'dan Londra\'ya Giden Uçak Düştü

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Air India'dan (Hindistan Havayolları) yapılan açıklamada, "Ahmedabad- Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bugün bir kazaya karıştı" denildi.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, yerleşim yerine düşen uçakta 232 yolcu ve 12 mürettabatın olduğunu söyledi.

Yetkililer olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk etti.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Uçuş trafiği izleme sitesi Flight Radar'da yer alan bilgilere göre uçağın yerel saatle 09.50'de havalanması ve yine yerel saatle 18.25'te Londra'ya inmesi planlanıyordu.

Uçak, 10.08'de havalandıktan bir dakikadan kısa bir süre içerisinde 625 feet (yaklaşık 190 metre) yükseklikteyken düştü.

Hindistan Havacılık Bakanı Kinjarapu Ram Mohan Naidu, en yüksek alarm durumuna geçtiklerini açıkladı.