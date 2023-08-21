Ailesinin İsteklerine Karşı Evlendiği İçin Öldürülen Kadın - Son Dakika

Ailesinin İsteklerine Karşı Evlendiği İçin Öldürülen Kadın

Ailesinin İsteklerine Karşı Evlendiği İçin Öldürülen Kadın
Son Güncelleme: 21.08.2023 12:59

Ailesinin isteklerine karşı farklı bir sınıftan bir adamla evlenen 22 yaşındaki bir kadın, Gurugram'daki evinde ebeveynleri ve erkek kardeşi tarafından iddiaya göre boğularak öldürüldü. Polis, kadının ailesinin bu cinayeti işlediğini, çünkü kadının aile isteklerine aykırı şekilde başka bir kasttan bir adamla evlendiğini söyledi. Kadının ailesi gözaltına alındı ve polis soruşturmayı sürdürüyor.

Ailesinin isteklerine karşı farklı bir sınıftan bir adamla evlenen 22 yaşındaki bir kadın, Gurugram'daki evinde ebeveynleri ve erkek kardeşi tarafından iddiaya göre boğularak öldürüldü. Polis Cuma günü yaptığı açıklamada, kadının ailesinin, kadının aile isteklerine aykırı şekilde başka bir kasttan bir adamla evlendiği için bu cinayeti işlediğini söyledi.

Başka sınıftan bir erkek ile evlenen kadın, anne babası ve erkek kardeşi tarafından öldürüldükten sonra yakıldı

Polis, üçlünün Jhajjar ilçesindeki köylerinden Cuma günü gözaltına alındığını ve iki günlük polis gözaltı süresine gönderildiğini belirtti.

Kadın, Surheti köyünden Anjali olarak belirlendi. Geçen yıl Aralık ayında aynı köyden gelen ve burada bir barda çalışan Sandeep ile evlendi. Çift, 102. Bölge'de bir kiralık dairede yaşıyordu.

Sandeep'in verdiği ifadeye göre, Anjali Perşembe günü evde yokken, ebeveynleri ve erkek kardeşi tarafından öldürüldü ve cesedi delilleri yok etmek amacıyla doğdukları köyde yakıldı.

Perşembe günü saat 13.00 civarında, Sandeep'in bir arkadaşı onu arayarak eşinin Anjali'nin öldüğünü ve ailesinin köyde son ritüellerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Sandeep, "Bilgi aldıktan sonra daireye vardığımda daire kilitliydi. Eşim Anjali, babası, annesi, erkek kardeşi ve erkek kardeşinin karısı tarafından öldürüldü, ardından cesedi yakıldı," şeklinde ifade verdi.

Sandeep'in şikayeti üzerine, Anjali'nin babası Kuldeep (44), annesi Rinki (42) ve erkek kardeşi Kunal (20) Cuma günü gözaltına alındı.

Kuldeep, sorgulama sırasında kızının rızası olmadan evlendiğini, ailesinin bundan memnun olmadığını ve Anjali'yi öldürmeye karar verdiklerini söyledi.

Planın bir parçası olarak, oğlu Kunal bir süre önce karısıyla Anjali'nin dairesinde yaşamaya başladı.

Perşembe günü Sandeep kızkardeşinin evindeyken ve Kunal'ın karısı işteyken, üçlü Anjali'yi "boğarak öldürdü," dedi polis.

Bir polis memuru, "Aynı zamanda suçlu Kunal'ın karısının da rolünü araştırıyoruz," dedi.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Ailesinin İsteklerine Karşı Evlendiği İçin Öldürülen Kadın - Son Dakika
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