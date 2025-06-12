Air India Uçağında Kurtulan Yolcu Mucize Yaşadı - Son Dakika
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BBC

Air India Uçağında Kurtulan Yolcu Mucize Yaşadı

Air India Uçağında Kurtulan Yolcu Mucize Yaşadı
12.06.2025 20:37
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Ahmedabad'da düşen Air India uçağında 11A koltuğunda oturan İngiliz vatandaşı sağ kurtuldu.

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düşen Air India uçağında bir kişi sağ kurtuldu.

Ahmedabad Emniyet Müdürü GS Malik ANI haber ajansına, kurtulan kişinin 11A numaralı koltukta oturduğunu söyledi.

Bu koltuk acil çıkış kapısının yanında bulunuyor.

İngiliz vatandaşı olan Vishwashkumar Ramesh, İngiltere'deki ailesini aradı ve "iyi" olduğunu söyledi.

Ramesh'in Leicester'da yaşayan kuzeni Ajay Valgi BBC'ye yaptığı açıklamada, Ramesh'in aynı uçakta bulunan kardeşi Ajay'ın nerede olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ramesh'in arka planda dumanlar yükselirken bir ambulansa doğru yürüdüğü görülüyordu.

Henüz doğrulanmayan bu videoda, insanlar yürüyen kişiye diğer yolcuların nerede olduğunu soruyor. Ramesh olduğuna inanılan kişi "Hepsi içeride" yanıtı veriyorç.

Hindustan Times gazetesinde 40 yaşındaki Ramesh'in hastanedeki açıklamaları da yer aldı.

Buna göre Ramesh, kaza sonrası kendine geldiğinde çevresinde cesetlerin olduğunu gördü:

Korkmuştum. Ayağa kalktım ve koştum. Etrafımda uçağın parçaları vardı. Biri beni yakaladı ve beni bir ambulansa koydu, hastaneye götürdü"

Ramesh erkek kardeşi aile ziyareti sonrası yaşadıkları İngiltere'ye dönüyordu.

Ramesh'in 27 yaşındaki kardeşi Nayankumar, erkek kardeşinin kendisine "Uçaktan nasıl çıktığımı bilmiyorum" dediğini söyledi.

Hint medyası, Ramesh'in adını ve koltuk numarasını gösteren biniş kartını paylaştığını bildiriyor.

Hindistan doğumlu Ramesh'in uzun yılladır İngiltere'de yaşadığı ve İngiliz vatandaşı olduğu kaydedildi.

Ahmedabad Emniyet Müdürü Malik, mucize yolcunun "hastanede tedavi altında olduğunu" söyledi.

Air India'dan (Hindistan Havayolları) yapılan açıklamada, Londra Gatwick Havalimanı'na giden uçakta 169 Hindistan vatandaşı, 53 Britanyalı, yedi Portekiz vatandaşı ve bir Kanadalı bulunduğu kaydedildi.

Uçak kalkıştan bir dakika kadar sonra doktorlar tarafından kullanılan bir konaklama yerine düştü.

Uçakta çok sayıda İngiliz vatandaşının bulunması nedeniyle İngiltere Dışişleri de devreye girdi.

Uçağın son durağı olan Londra Gatwick Havaalanı'nda yolcu yakınları için bir kabul merkezi kuruldu.

Uçağın 12 Haziran TSİ 18:25'te Londra'ya inmesi planlanıyordu.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Ahmedabad, Hindistan, Havacılık, Güvenlik, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Air India Uçağında Kurtulan Yolcu Mucize Yaşadı - Son Dakika

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