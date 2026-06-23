Alaska\'da Helikopter Düştü

ABD Sahil Güvenliği'ne ait bir helikopterin, Alaska eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
ABD Deniz Enstitüsü (USNI), 'MH-60 Jayhawk' modeli bir Sahil Güvenlik helikopterinin, Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu. Yetkililer, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğunu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini belirtti.
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