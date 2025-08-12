Alaska Hava Sahası Kapatılıyor

ABD, Putin-Trump buluşmasının gerçekleşeceği gün, görüşme yeri olarak açıklanan Alaska'nın Anchorage kentinin hava sahasını kapatacağını açıkladı.

ABD havacılık yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde yapılması planlanan görüşme öncesinde bölgenin hava sahasını geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.