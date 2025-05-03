Albanese, Avustralya'da İki Dönem Seçim Kazandı

(ANKARA) - Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke tarihinde 21 yıl sonra arka arkaya iki dönem seçim kazanan ilk başbakan oldu. Öte yandan, muhafazakar çizgideki muhalefet lideri Peter Dutton, Avustralya medyasında yer alan projeksiyonlara göre meclisteki sandalyesini de kaybederek seçimde ağır bir yenilgi yaşadı.

Avustralya'da federal seçim sonuçlarına ilişkin medya kuruluşlarında yer alan projeksiyonlar Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin seçimleri yeniden kazandığını gösterdi. Albanese, 21 yıl sonra arka arkaya iki dönem seçim kazanan ilk başbakan oldu. Başbakan Anthony Albanese liderliğindeki merkez sol İşçi Partisi, Avustralya Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

Albanese'nin rakibi Liberal-Ulusal koalisyonun lideri Peter Dutton, Albanese'yi arayarak tebrik ettiğini belirtti ve destekçilerine hitaben, "Bu kampanyada yeterince başarılı olamadık. Bu gece bu çok açık. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi. Dutton, kendi seçim bölgesindeki sandalyesini de kaybetti.

Albanese seçim kampanyasında yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verme, büyüyen konut krizine çözüm getirme ve sağlık sistemine daha fazla kaynak ayırma sözü verdi. Dutton ise göçmen sayısını azaltmayı, suçla mücadeleyi sertleştirmeyi ve nükleer enerji yasağını kaldırmayı vadetmişti.