Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı

İki kişi arasındaki ilişkinin en temel unsuru sadakattir. Çin'de viral olan bir video sadakatsizliğin en büyük örneği olarak gösterildi. Evlilik hazırlığı içinde olduğu nişanlısını aldatan gelin adayının görüntüsü damat tarafından düğün günü dev ekranda yayınlandı.

DÜĞÜNDEN BİR GÜN ÖNCE ALDATILDI

İsmi verilmeyen damat, düğünden bir gün önce gelin adayının kendisini bir otelde başka biriyle aldattığını öğrendi. Durum karşısında yıkılan damat adayı, düğünü iptal etmek yerine gelin adayından intikam almaya karar verdi.

İNTİKAMI ACI OLDU

Bir otelde gerçekleşen düğün olağan seyrinde giderken dev ekranda yansıtılan video konukları şok etti. Gelinin otel odasında yabancı biriyle ilişkiye girdiği anlar ekrana yansıtıldı. Damadın yakın arkadaşı tarafından yakalanan görüntüler karşısında gelin adayı adeta yerin dibine girdi. Olanlar karşısında utanan gelin salonu terk ederken düğün skandal görüntülerle son buldu. Damat adayının intikamı ve gelin adayının ihaneti sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.