 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı

Çin'de bir adam, düğün hazırlığı yaptığı müstakbel eşinin kendisini aldattığını öğrendi. İntikam planı hazırlayan damat, düğünde nişanlısının müstehcen görüntülerini dev ekranda davetlilere izletti.

Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
30.01.2024 - 09:53,
Abone Ol

İki kişi arasındaki ilişkinin en temel unsuru sadakattir. Çin'de viral olan bir video sadakatsizliğin en büyük örneği olarak gösterildi. Evlilik hazırlığı içinde olduğu nişanlısını aldatan gelin adayının görüntüsü damat tarafından düğün günü dev ekranda yayınlandı.

DÜĞÜNDEN BİR GÜN ÖNCE ALDATILDI

İsmi verilmeyen damat, düğünden bir gün önce gelin adayının kendisini bir otelde başka biriyle aldattığını öğrendi. Durum karşısında yıkılan damat adayı, düğünü iptal etmek yerine gelin adayından intikam almaya karar verdi.

Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı

İNTİKAMI ACI OLDU

Bir otelde gerçekleşen düğün olağan seyrinde giderken dev ekranda yansıtılan video konukları şok etti. Gelinin otel odasında yabancı biriyle ilişkiye girdiği anlar ekrana yansıtıldı. Damadın yakın arkadaşı tarafından yakalanan görüntüler karşısında gelin adayı adeta yerin dibine girdi. Olanlar karşısında utanan gelin salonu terk ederken düğün skandal görüntülerle son buldu. Damat adayının intikamı ve gelin adayının ihaneti sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
YORUMLAR

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:38:50. #1.12#
SON DAKİKA: Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement