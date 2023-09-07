Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde ikinci kez yönetim kuruluna seçildi.

ALİ KOÇ BİR KEZ DAHA SEÇİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluş olan ECA'nın seçimleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı. 2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan başkan Ali Koç, ikinci kez bu göreve layık görüldü.

4 YIL DAHA AYNI GÖREVİ ÜSTLENECEK

Ali Koç, 2019 yılından bu yana ECA Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Bu süre zarfında, ECA'nın çeşitli komitelerinde aktif rol üstlendi. Koç, ECA'nın Avrupa futbolunun geleceği için önemli kararlar almasında önemli katkılarda bulundu. Başkan Ali Koç, 2023-2027 yılları arasında da ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütecek.