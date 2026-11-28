Alkol tüketiminin yasak olduğu İran'da son bir ayda sahte içki içen en az 32 kişi hayatını kaybetti, 833 kişi zehirlendi. Rakamları İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur sosyal medya hesabından paylaştı; AA'nın aktardığına göre ölümler ülkenin farklı bölgelerinde yaşandı.

160 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bakanlığın paylaştığı verilere göre zehirlenen 833 kişiden 673'ü hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. 160 kişinin tedavisi ise hâlâ sürüyor.

UCUZ METİL ALKOL ÖLÜM GETİRİYOR

Yasak nedeniyle İran'da içki kaçak olarak üretiliyor. Kaçak üreticilerin bir kısmı maliyeti düşürmek için etil alkol yerine çok daha ucuz olan metil alkolü (metanol) kullanıyor.

Metil alkol, içenlerde ölüme ve görme kaybına yol açan ağır zehirlenmelere neden oluyor.

SALGIN GÜNLERİNDE 700'Ü AŞKIN ÖLÜM

Ülke bu tür zehirlenmeleri daha önce de yaşadı. AP'nin 2020'de aktardığına göre koronavirüs salgınının ilk haftalarında alkolün virüse iyi geldiği yönündeki yanlış inançla metanol içen 700'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 90 kişi görme kaybı ya da göz hasarı yaşamıştı.

AP'nin Ekim 2024'teki haberine göre ise devlet haber ajansı IRNA, birkaç gün içinde metanol karışmış içki içen en az 26 kişinin öldüğünü bildirmişti.