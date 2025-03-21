Alman Milletvekili Baradari'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Eleştiri

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Federal Meclis Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nezahat Baradari, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını sert bir şekilde eleştirdi.

SPD Federal Meclis Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nezahat Baradari, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Baradari, bu durumu Türkiye'deki demokrasiye ağır bir saldırı olarak nitelendirerek, sürecin siyasi bir hesaplaşma niteliği taşıdığını ifade etti. Ayrıca, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların hukuki dayanağının olmadığını belirterek, bunun siyasi rakipleri susturma girişiminin bir parçası olduğunu savundu.

Baradari, Türkiye'deki demokratik değerlerin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için uluslararası toplumun daha aktif bir rol alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'deki muhalefet liderlerine yönelik baskıların sona erdirilmesi ve adil bir siyasi ortamın tesis edilmesi çağrısında bulundu. ?