Dün, Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman firkateyninin ilk Husi saldırısını püskürttüğü açıklanmış, DPA kaynaklarına göre, AB'nin deniz taşımacılığını koruma misyonu kapsamında Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman donanması Hessen firkateyni, İran destekli Husi milislerinin Yemen'deki saldırısını ilk kez püskürtmüş, kaynaklar, geminin Salı gecesi iki düşman hedefine başarıyla saldırdığını söylemişti.
Bu açıklamadan saatler sonra Alman gemisinin imza attığı hata ortaya çıktı. CNN International'de yer alan habere göre, Alman gemisinin Husi drone'u zannederek saldırdığı hava aracı ABD'ye ait çıktı.
Olaya aşina bir ABD savunma yetkilisi, Alman savaş gemisinin Husilere ait bir İHA'ya ateş açtığını düşündüğünü ancak bunun ABD'ye ait bir İHA olduğu ortaya çıktığını söyledi.
Yetkili, firkateynin ABD insansız hava aracına hangi silahla ateş açtığının belirsiz olduğunu söyledi. Alman ordusunun açıklamasında ABD insansız hava aracına yanlışlıkla ateş açılmasından söz edilmiyordu.
Son Dakika › Dünya › Alman ordusundan Kızıldeniz'de skandal hata! Husiler yerine ABD'ye ait hava aracını vurdular - Son Dakika
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