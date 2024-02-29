Alman ordusundan Kızıldeniz'de skandal hata! Husiler yerine ABD'ye ait hava aracını vurdular - Son Dakika
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Dünya

Alman ordusundan Kızıldeniz'de skandal hata! Husiler yerine ABD'ye ait hava aracını vurdular

Alman ordusundan Kızıldeniz\'de skandal hata! Husiler yerine ABD\'ye ait hava aracını vurdular

Kızıldeniz'de devam eden çatışmalara dün müdahil olan Alman ordusunun imza attığı skandal kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Alman ordusuna ait savaş gemisinin Husilere ait olduğunu düşünerek saldırı düzenlediği İHA'nın ABD'ye ait olduğu ortaya çıktı.

29.02.2024 09:16  Güncelleme: 09:21
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Dün, Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman firkateyninin ilk Husi saldırısını püskürttüğü açıklanmış, DPA kaynaklarına göre, AB'nin deniz taşımacılığını koruma misyonu kapsamında Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman donanması Hessen firkateyni, İran destekli Husi milislerinin Yemen'deki saldırısını ilk kez püskürtmüş, kaynaklar, geminin Salı gecesi iki düşman hedefine başarıyla saldırdığını söylemişti.

VURULAN HAVA ARACI ABD'YE AİT ÇIKTI

Bu açıklamadan saatler sonra Alman gemisinin imza attığı hata ortaya çıktı. CNN International'de yer alan habere göre, Alman gemisinin Husi drone'u zannederek saldırdığı hava aracı ABD'ye ait çıktı.

Alman ordusundan Kızıldeniz'de skandal hata! Husiler yerine ABD'ye ait hava aracını vurdular

HUSİLERE SALDIRDIKLARINI DÜŞÜNDÜLER AMA...

Olaya aşina bir ABD savunma yetkilisi, Alman savaş gemisinin Husilere ait bir İHA'ya ateş açtığını düşündüğünü ancak bunun ABD'ye ait bir İHA olduğu ortaya çıktığını söyledi.

ALMAN ORDUSU "YANLIŞLIKTAN" BAHSETMEDİ

Yetkili, firkateynin ABD insansız hava aracına hangi silahla ateş açtığının belirsiz olduğunu söyledi. Alman ordusunun açıklamasında ABD insansız hava aracına yanlışlıkla ateş açılmasından söz edilmiyordu.

Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alman ordusundan Kızıldeniz'de skandal hata! Husiler yerine ABD'ye ait hava aracını vurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat denizli: ne skandalı ne güzel yapmıslar abd li gibi yazıyorsunuz haberi 29 4 Yanıtla
  • bülent C.: husulerin uçak gemiside vardı alamanya 16 3 Yanıtla
  • Mert kursun : Fuzenize saglik devaminin gelmesini onemle rica ederiz 12 2 Yanıtla
  • salihb: İnşallah birbirlerini vururlar 7 0 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Aferin. Yalniz bir problem var 2 dunya savasi kaybeden Almanlarin ordusu, Amerikanin elinde. Almanyada 50 ye yakin Amerika ussu var(nato ussu degil, amerikan ussu) 4 3 Yanıtla
  • osman k: yanlışlıklamı? 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alman ordusundan Kızıldeniz'de skandal hata! Husiler yerine ABD'ye ait hava aracını vurdular - Son Dakika
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