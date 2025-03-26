Alman SPD'den Ekrem İmamoğlu'na Destek: Tutuklama Özgür Seçimlere Saldırı - Son Dakika
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Alman SPD'den Ekrem İmamoğlu'na Destek: Tutuklama Özgür Seçimlere Saldırı

Alman SPD\'den Ekrem İmamoğlu\'na Destek: Tutuklama Özgür Seçimlere Saldırı

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Langbeil ve milletvekilleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına itiraz ederek, özgür seçimlere yapılan bir saldırı olduğu belirttiler. İmamoğlu ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladılar.

26.03.2025 17:43  Güncelleme: 18:19
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Langbeil ve SPD milletvekilleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının özgür seçimlere yapılan bir saldırı olduğunu belirterek, "Kendisinin ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasının talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

SPD Genel Başkanı Lars Langbeil ve Derya Türk Nachbaur, Hakan Demir, Macit Karaahmetoğlu, Aydan Özoğuz, Mahmut Özdemir, Nils Schmid ve Serdar Yüksel'in de aralarında bulunduğu SPD milletvekilleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Türkçe ve Almanca "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir" diyen milletvekilleri, şunları söyledi:

"Kendisinin ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasının talep ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması siyasi bir rakibi etkisiz hale getirme girişimidir.

Biz, uzun yıllar Türkiye'deki hukuk devletinin  sistematik olarak aşındırılmasını endişe ile izlemekteyiz. Ekrem İmamoğlu tutuklanması Türkiye'deki özgür seçimlere yapılan bir saldırıdır.

Türk halkı geleceğini özgür bağımsız seçimlerde kendileri karar vermesi gerekiyor. Bizim çağrımız, lütfen hukuk temel ilkelerine en kısa zamanda geri dönmeleri. Özgür ve demokratik bir Türkiye için İstanbul ve tüm Türkiye'nin diğer şehirlerinde sokaklarda haksızlıklara karşı direnenlerin yanındayız omuz omuzayız. Birbirimize destek ve kuvvet veriyoruz.

Ekrem İmamoğlu'nun ve Türkiye'de özgürlük, hak, hukuk, adalet ve demokratik değerler için mücadele eden herkesin yanındadır. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, Almanya, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alman SPD'den Ekrem İmamoğlu'na Destek: Tutuklama Özgür Seçimlere Saldırı - Son Dakika

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