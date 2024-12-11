Almanya Başbakanı Scholz, Meclisten Güvenoyu Talep Etti

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, resmi olarak meclisten güvenoyu talebinde bulundu.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Scholz'un bugün Anayasası'nın 68'inci maddesi uyarınca güven oylamasına ilişkin başvuruyu imzaladığı belirtildi.
Scholz, Meclis Başkanı Baerbel Bas'a gönderdiği başvuruda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 13.00'te yapılacak güven oylaması oturumu öncesinde mecliste bir açıklama yapmak istediğini belirtti.
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