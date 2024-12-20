Almanya Cumhurbaşkanı Federal Meclis\'i Feshetme Kararını 27 Aralık\'ta Verecek

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ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Federal Meclis'i feshetme kararını 27 Aralık'ta vereceğini açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, birkaç gündür hükümet için sağlam bir parlamento çoğunluğu ihtimalinin kalmadığından emin olmak amacıyla Federal Meclis'teki partilerin grup başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Steinmeier, Anayasa'nın 68'inci maddesi uyarınca 27 Aralık'ta Alman Federal Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin kararı vermeyi amaçladığını kaydetti.