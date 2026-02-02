Almanya'da Başlayan Uyarı Grevleri Toplu Taşımayı Durma Noktasına Getirdi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da Verdi Sendikası'nın başlattığı 24 saatlik uyarı grevi, 15 eyalette yerel toplu taşımayı durma noktasına getirdi. Otobüs, tramvay ve metro seferlerinin iptal edilmesiyle milyonlarca kişi alternatif ulaşım arayışına girerken, grev toplu sözleşme görüşmelerinde baskıyı artırmayı hedefliyor.

Almanya'da Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi) tarafından başlatılan 24 saatlik uyarı grevi, ülkenin 15 eyaletinde yerel toplu taşımayı büyük ölçüde felç etti. Yaklaşık 150 belediyeye bağlı ulaşım işletmesinde otobüs, tramvay ve metro seferleri durdurulurken, birçok aile çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürmek zorunda kaldı.

Verdi, yaklaşık 100 bin çalışanı kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde baskıyı artırmayı hedefliyor. Sendika; haftalık çalışma süresi ve vardiya saatlerinin kısaltılmasını, dinlenme sürelerinin uzatılmasını, gece ve hafta sonu çalışmalarına daha yüksek ek ücretler verilmesini talep ediyor. Bazı eyaletlerde ücret artışları da müzakere ediliyor.

Grev, Aşağı Saksonya hariç neredeyse tüm eyaletleri kapsıyor. Bu eyalette, yürürlükte olan "barış yükümlülüğü" nedeniyle grev uygulanmıyor.

Grev nedeniyle birçok kentte otobüs ve tramvaylar depolarda kaldı. Berlin'de BVG'ye ait otobüs ve metrolar sefer yapmazken, tramvaylar yalnızca teknik nedenlerle yolcusuz olarak çalıştırıldı. Münih ve Nürnberg'de metrolar güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Hamburg'da metro ve otobüs seferleri tamamen askıya alındı. Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Leipzig ve Dresden gibi büyük şehirlerde de ciddi aksamalar yaşandı.

Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg'da derslerin normal şekilde yapılacağı açıklanırken, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde toplu taşımaya bağımlı öğrencilerin bir günlüğüne dersten muaf tutulabileceği bildirildi.

Öte yandan demiryolu sektöründe de kısa süreli bir iş bırakma eylemi duyuruldu. Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası (EVG), özel bir demiryolu işletmesinde sabah saatlerinde grev çağrısı yaptı.