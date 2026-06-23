Almanya'da Açık Havuzda Sigara İhlali: İki Gözaltı - Son Dakika
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Almanya'da Açık Havuzda Sigara İhlali: İki Gözaltı

23.06.2026 10:52
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Baden-Württemberg'de sigara yasağına uymayan bir kişi nedeniyle polis müdahale etti, iki kişi gözaltına alındı.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART)Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde açık havuzda sigara yasağına uymayan bir kişinin görevlilere direnmesi üzerine çıkan olayda iki kişi gözaltına alındı. Haziran başında yürürlüğe giren yeni yasayla açık havuzlarda sigara, elektronik sigara, vape ve nargile kullanımı yasaklandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Obersulm ilçesindeki bir açık yüzme havuzunda sigara içme yasağı nedeniyle çıkan olay, polis müdahalesiyle sonuçlandı. Olayda iki kişi gözaltına alındı. Polisin verdiği bilgiye göre, 47 yaşındaki bir erkek, yürürlükteki sigara yasağına rağmen sigara içmeye devam etti. Görevlilerin uyarılarına aldırış etmeyen şahıs, havuzdan çıkarılmak istenirken kadın cankurtaranı tehdit edip hakaret etti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelinin gözaltına alınması sırasında polis ile olay yerine gelen bazı kişiler arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda bir kadın polis memuru ile 23 yaşındaki bir kişi hafif yaralandı. Polis, uyarılara rağmen sürekli güvenlik güçlerine yaklaşmayı sürdüren 24 yaşındaki kişiyle birlikte 47 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. İki kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Baden-Württemberg eyaletinde haziran ayının başından itibaren yürürlüğe giren yeni Sigara İçmeme Yasası kapsamında, çocuk ve gençlerin yoğun bulunduğu oyun alanları, açık yüzme havuzları ve eğlence parklarında sigara içilmesi yasaklandı. Düzenleme elektronik sigara, vape cihazları ve nargile kullanımını da kapsıyor.

Kaynak: ANKA

Baden-Württemberg, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Polis, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Açık Havuzda Sigara İhlali: İki Gözaltı - Son Dakika

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