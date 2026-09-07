Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi Türk toplumunda endişe yarattı - Son Dakika
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Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi Türk toplumunda endişe yarattı

Almanya\'da AfD\'nin Saksonya-Anhalt zaferi Türk toplumunda endişe yarattı
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Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt seçimlerini kazanması, Almanya Türk Toplumu'nda (TGD) kaygıya yol açtı. TGD, göçmenler ve hedef alınan gruplar için daha güçlü koruma önlemleri talep etti, demokratik partilere AfD ile iş birliği yapmamaları çağrısında bulundu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt seçimlerinde birinci parti çıkması, Almanya'daki Türk toplumunda endişeye yol açtı.

Almanya'daki Türk Toplumu (TGD), özellikle göçmenler, Müslümanlar, Yahudiler, LGBTİ+ bireyler ve aşırı sağın hedef aldığı diğer gruplar için daha güçlü ve kalıcı güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.

TGD Eş Başkanı Mehtap Çağlar, seçim sonuçlarının yalnızca siyasi oranlardan ibaret olmadığını belirterek, birçok insanın güvenliği konusunda kaygı yaşadığını söyledi. Çağlar, "İnsanlar çocuklarının okula korkmadan gidip gidemeyeceğini, sokakta güvende olup olmadıklarını ve bu ülkede kendilerini hala ait hissedip hissedemeyeceklerini düşünüyor" dedi.

TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu da, federal hükümet ile Saksonya-Anhalt yönetimine çağrıda bulunarak, ırkçı, antisemitik, Müslüman karşıtı ve LGBTİ+ karşıtı saldırıların mağdurlarına yönelik danışmanlık, koruma ve önleme hizmetlerinin güçlendirilmesini istedi. Sofuoğlu, siyasi tehditlerin şiddete dönüşmesinin beklenmemesi gerektiğini belirterek, mağdurların başvurabileceği güvenilir ve yeterli kaynakların oluşturulmasını talep etti.

"BİZİ İSTEMEYENLER ASLINDA BİZE İHTİYAÇ DUYACAK"

TGD, aşırı sağın dışlayıcı söylemlerinin Saksonya-Anhalt'ın ekonomik ve demografik geleceğini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Eyalette önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 200 bin kişilik iş gücü açığı oluşmasının beklendiği belirtildi.

İnsanların kökenleri, inançları veya cinsel kimlikleri nedeniyle kendilerini güvende hissetmemesinin eyaletin geleceğini de tehdit edeceğini belirten  Çağlar, "İnsanları ülkeden veya toplumdan uzaklaştırmak Sachsen-Anhalt'ın kendisine zarar verir. Ailelerimiz, işimiz, dostluklarımız ve evimiz burada. Bizi istemeyenler, aslında bize ihtiyaç duyacak. Her şeyden önce devletin anayasal görevi bizi korumaktır" dedi.

TGD ayrıca Saksonya-Anhalt'taki tüm demokratik partilere, AfD ile iş birliği ve siyasi tavizlere karşı oluşturulan siyasi "duvarın" korunması çağrısında bulundu. Sofuoğlu, demokratik sorumluluğun özellikle zor dönemlerde hedef haline getirilen insanları korumaktan geçtiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi Türk toplumunda endişe yarattı - Son Dakika

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