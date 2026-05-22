Almanya'da Aile İçi Şiddetle Mücadelede Yeni Düzenleme

22.05.2026 09:23
Almanya, aile içi şiddet mağdurlarının bir yıllık bekleme süresi olmadan boşanabilmesini sağlayacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, aile içi şiddet mağdurlarının bir yıllık ayrılık süresini beklemeden boşanabilmesine olanak sağlayacak yeni bir yasa taslağı hazırladı. Düzenleme, şiddet mağdurlarının hukuki korumaya daha hızlı erişmesini amaçlıyor.

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, aile içi şiddet mağdurlarının eşlerinden daha hızlı boşanabilmesini sağlayacak yeni bir yasal düzenleme hazırladı. Bakanlık tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, şiddet mağdurları artık bir yıllık ayrılık süresini beklemeden boşanma talebinde bulunabilecek.

Almanya'da mevcut yasalar uyarınca çiftlerin boşanabilmesi için genellikle bir yıl ayrı yaşaması gerekiyor. Ancak mevcut uygulamada yalnızca "katlanılamaz mağduriyet" durumlarında bu süre beklenmeden boşanma mümkün oluyor.

Hubig, yaptığı açıklamada, "Partnerinden şiddet gören kişiler, bir yıllık ayrılık süresini beklemek zorunda kalmadan boşanabilmeli. Bu konuda yasal bir netlik gerekli" ifadelerini kullandı.

Taslakta, eşin veya aynı evde yaşayan çocuğun fiziksel şiddete, sağlık ihlaline, özgürlüğün kısıtlanmasına ya da cinsel saldırıya maruz kalmasının "katlanılamaz mağduriyet" kapsamına alınacağı belirtildi.

Yeni düzenlemenin, aile içi şiddet mağdurlarının hukuki süreçlerde daha hızlı korunmasını amaçladığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
