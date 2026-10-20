Almanya\'da Almanca sınavında bazı bölümleri boş bırakanlara zorlaştırma planlanıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da göçmenlere yönelik Almanca sınavının zorlaştırılması planlanıyor. Yeni getirilecek düzenlemeye göre, sınavın bazı bölümlerini boş bırakan veya yeterince tamamlamayan adaylar, diğer bölümlerden başarılı olsalar bile sınavı geçemeyebilecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, bazı adayların sınav sorularını ve cevaplarını internet üzerinden yasa dışı yollarla satın alarak sınavlarda kullandığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı, özellikle dinleme ve okuma bölümlerinde usulsüzlük yapıldığına dikkat çekiyor.

İçişleri Bakanı Dobrindt'in hazırladığı düzenlemeyle, Almanca sınavlarında hile ve sahteciliğin önüne geçilmesi, adayların dil becerilerinin daha güvenilir şekilde ölçülmesi hedefleniyor. Plan kapsamında, sınavın belirli bölümlerinin boş bırakılması veya yeterli düzeyde tamamlanmaması durumunda, diğer bölümlerden alınan başarılı sonuçların sınavı geçmek için yeterli sayılmaması öngörülüyor.

Yeşiller Partisi bütçe politikalarından sorumlu milletvekili Leon Eckert ise, sınavlarda kopya ve sahteciliğe karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Eckert, bunun tüm adaylara daha ağır sınav koşulları getirilerek değil, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) sistemindeki güvenlik açıkları kapatılarak sağlanması gerektiğini söyledi. Eckert ayrıca, Almanya'da Almanca kurslarının azaltıldığına ve sınavları tekrar etme imkanlarının kısıtlandığına da dikkat çekerek, yeni düzenlemenin dil öğrenmek isteyen göçmenlerin işini daha da zorlaştıracağını ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Alexander Throm ise Dobrindt'in planına destek verdi. Dil sınavlarında hile ve sahteciliğin önlenmesi için gerekli adımların atılmasını doğru bulduğunu belirten Throm, Almanca bilgisinin yalnızca yerine getirilmesi gereken bir formalite olmadığını, topluma uyum açısından da önemli bir ölçüt olduğunu vurguladı. Throm, bu nedenle sınav koşullarının sıkılaştırılmasını desteklediğini dile getirdi.