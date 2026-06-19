Almanya'da Aşırı Sıcak Hava Uyarısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın meteoroloji kurumu Deutscher Wetterdienst (DWD), Almanya'nın birçok bölgesini etkisi altına alan sıcak hava dalgasına ilişkin resmi uyarı yayımladı. Kurum, hafta sonu boyunca bazı bölgelerde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseleceğini, bunaltıcı sıcaklarla birlikte yer yer şiddetli gök gürültülü fırtınaların da görülebileceğini bildirdi.

DWD'nin açıklamasına göre, sıcak hava dalgasına "Gorgias" adı verilen yüksek basınç sistemi neden oluyor. Kuzeybatı Afrika üzerinden taşınan sıcak ve nemli hava kütlesi nedeniyle özellikle ülkenin batı ve güneybatısında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Tahminlere göre Bavyera, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland ile Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 38 dereceye kadar ulaşabilecek.

Yetkililer, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve bakıma muhtaç kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu. DWD uzmanları, hafta sonu boyunca bunaltıcı sıcak havanın etkisini sürdüreceğini, bazı bölgelerde ise yerel gök gürültülü sağanak ve fırtınaların görülebileceğini belirtti.

Vatandaşlara, gün boyunca bol sıvı tüketmeleri, güneş ışınlarının en etkili olduğu öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yaşam alanlarını mümkün olduğunca serin tutmaları tavsiye edildi.

Öte yandan, aşırı sıcak ve yüksek nemin etkisiyle Almanya'nın bazı bölgelerinde şiddetli gök gürültülü fırtınaların da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bu fırtınaların kuvvetli sağanak, ani sel, dolu ve fırtına şeklinde rüzgarlara yol açabileceğini belirterek vatandaşlardan güncel hava durumu uyarılarını takip etmelerini istedi.