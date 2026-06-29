Almanya'nın Stade Kentinde Silahlı Saldırıda 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Almanya'nın Stade Kentinde Silahlı Saldırıda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

29.06.2026 20:39  Güncelleme: 22:08
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Almanya'nın Stade kentinde bir anne-çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber: İlhan Baba

(HAMBURG) – Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir anne-çocuk bakım merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis, saldırının ardından şüpheliyi gözaltına alırken, iki kişinin daha olayla bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Söz konusu kişilerin ifadelerinin alındığı ve haklarında henüz gözaltı kararı bulunmadığı bildirildi.

İhbarın öğle saatlerinde yapılırken, tesisten silah sesleri geldiği yönünde polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine ulaşan ekipler bina içerisinde 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişi ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların bir bölümünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Saldırının yaşandığı bakım merkezinde genç anneler ve çocuklarına yönelik tam ve yarı zamanlı korumalı barınma hizmeti verildiği öğrenildi.

Bir görgü tanığı, olay sonrası bir kadın ile genç bir erkeğin otomobille bölgeden uzaklaşmaya çalıştığını, polisin aracı durdurmak için ateş açtığını öne sürdü. Tanık, daha sonra evine sığınarak polis ekiplerini beklediğini söyledi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, görgü tanıkları ve görevli personel için kriz müdahale ekipleri görevlendirildi.

Stade Belediyesi, saldırının meydana geldiği bölgedeki anaokulu ve ilkokul için herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını açıkladı. Olay sırasında anaokulu öğrencilerinin bina içinde olduğu, daha sonra velilerin çocuklarını güvenli şekilde teslim aldığı bildirildi.

Öte yandan Stade Polisi, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında olayla ilgili doğrulanmamış bilgilerin dolaşıma sokulduğunu belirterek kamuoyunu uyardı. Polis, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini ve doğrulanmamış bilgi ile ses kayıtlarının paylaşılmamasını istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'nın Stade Kentinde Silahlı Saldırıda 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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