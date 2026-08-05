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Banka Bankamatik Gece Patlatıldı

Banka Bankamatik Gece Patlatıldı
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Hennef'te bankamatik patladı, iki şüpheli kaçtı. Olayda can kaybı yok, arama çalışmaları sürüyor.

Haber: İlhan Baba

(HENNEF)Almanya'nın Hennef kentinde bir banka şubesindeki bankamatik gece saatlerinde patlatıldı. Olayın ardından kaçan en az iki şüpheliyi yakalamak için iki eyalette operasyon başlatıldı, patlamada banka ve bitişikteki fırın hasar gördü, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polisin verdiği bilgiye göre şüphelilerin, bankamatikte patlama gerçekleştirdikten sonra yüksek motor gücüne sahip bir otomobille olay yerinden kaçtıkları bildirildi.

Kaçışta kullanılan araç, Rheinland-Pfalz eyaletindeki bir kara yolunda, hasarlı halde terk edilmiş olarak bulundu. Araçtan kaçan şüphelilerin yaya olarak izlerini kaybettirdiği belirtildi. Polis, arama çalışmalarında helikopter de kullanıyor.

Patlama nedeniyle banka şubesinin giriş bölümü ile bitişiğindeki bir fırın zarar gördü. Yetkililer, binada yaşayanlar ve çevredeki vatandaşların olayda yaralanmadığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Banka Bankamatik Gece Patlatıldı - Son Dakika

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