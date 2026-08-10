Almanya’da Freiberg Belediye Başkanı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

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(DRESDEN) - Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Freiberg kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Philipp Preißler, Leipzig'de bir otelde yaşanan olay nedeniyle soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Preißler hakkında mala zarar verme ve polise direnme suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Freie Wähler'den (Özgür Seçmenler) Belediye Başkanı olarak seçilen Preißler'in, otelde bazı eşyalara zarar verdiği ve bazı nesneleri pencereden dışarı attığı belirtildi. Olay yerine gelen polisin müdahalesi sırasında iki polis memuru hafif yaralandı. Preißler ise hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili mala zarar verme ve polise direnme suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı. Alman basınında olay sırasında alkol veya uyuşturucu kullanılmış olabileceğine ilişkin iddialar yer alsa da polis tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Freiberg Belediyesi, Preißler'in olay sırasında izinli olduğunu ve Leipzig'de özel nedenlerle bulunduğunu açıkladı.

Mittelsachsen İlçesi Kaymakamı Sven Krüger, soruşturma tamamlanıncaya kadar Preißler'in belediye başkanlığı görev ve yetkilerini kullanamayacağını duyurdu. Bu süreçte belediye başkanlığı görevlerini Martin Seltmann yürütecek. Preißler hakkında ayrıca disiplin soruşturması başlatılacağı bildirildi.

Preißler, geçen sonbaharda yapılan Freiberg Belediye Başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmıştı. Ancak seçim sonucuna yapılan itiraz nedeniyle göreve ancak haziran ayının sonunda başlayabilmişti. Hakkındaki soruşturmanın sonucu, Preißler'in görevine ne zaman dönebileceği açısından belirleyici olacak.