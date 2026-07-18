Almanya'nın Stuttgart Kentinde Sosyal Harcamalardaki Kesintiler Protesto Edildi - Son Dakika
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Almanya'nın Stuttgart Kentinde Sosyal Harcamalardaki Kesintiler Protesto Edildi

18.07.2026 18:23  Güncelleme: 19:51
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Stuttgart'ta düzenlenen protestoda, hükümetin sosyal harcama kesintileri ve savunma harcamalarını artırması eleştirildi. Göstericiler, kaynakların sosyal hizmetlere yönlendirilmesini ve büyük servetlerden daha fazla vergi alınmasını talep etti.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART)Almanya'nın Stuttgart kentinde binlerce kişi hükümetin sosyal harcamalardaki bütçe kesintilerini ve kemer sıkma politikalarını protesto etti. Göstericiler, savunma harcamalarının azaltılarak kaynakların sosyal hizmetlere aktarılmasını ve büyük servetlerden daha fazla vergi alınmasını talep etti.

Almanya'nın Stuttgart kentinde binlerce kişi, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve sosyal harcamalardaki bütçe kesintilerini protesto etti. Saray Meydanı'nda düzenlenen gösteride, emeklilik sistemi, yasal sağlık sigortası, hastaneler, kreşler ve kültür hizmetlerine ayrılan kaynakların azaltılması eleştirildi. Göstericiler, birçok belediyenin mali açıdan zor durumda olduğunu belirterek, sosyal hizmetlerdeki kesintilerin vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi.

Protestoya katılanlar, hükümetin savunma harcamalarını artırmasına da tepki gösterdi. Katılımcılar, silahlanmaya ayrılan bütçenin azaltılmasını, toplumsal kaynakların sosyal hizmetlere yönlendirilmesini ve büyük servetlerden daha fazla vergi alınmasını talep etti.

Konuşmalarda, sekiz saatlik iş günü, güvenli emeklilik sistemi, insanca çalışma koşulları ve sosyal güvencenin uzun yıllar süren sendikal mücadelelerle kazanıldığı vurgulandı. Bu hakların korunmasının ve geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca hastaneler, kreşler, yaşlı bakım merkezleri, gençlik hizmetleri, kültür kurumları ve sosyal danışmanlık merkezlerinin lüks değil, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan vazgeçilmez kamu hizmetleri olduğu ifade edildi.

"Grev olmadan bu iş bitmez" ve "Kitlelere kesinti yapmak yerine kasalara gidin" yazılı pankartların taşındığı gösteride, Almanya'da yeterli ekonomik kaynak bulunduğunu ancak bu kaynakların adil paylaşılmadığı savunuldu. Açıklamada, sosyal harcamaların kısılmasının ekonomik zorunluluktan değil, siyasi tercihten kaynaklandığı öne sürüldü."

Sınırdaki Belediyeler Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen protestoya, ver.di Stuttgart Sendikası, Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Polis, gösterinin barışçıl şekilde tamamlandığını ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Stuttgart, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'nın Stuttgart Kentinde Sosyal Harcamalardaki Kesintiler Protesto Edildi - Son Dakika

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