Almanya'da CHP Cumhurbaşkanı Adayı için Ön Seçim Yapılıyor

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Almanya'nın farklı kentlerinde faaliyet gösteren CHP birliklerinin girişimiyle, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla ön seçim yapılıyor. Münih, Köln, Duisburg, Darmstadt, Wetzlar (Giessen) ve Kassel gibi şehirlerde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri devam ediyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için Almanya'da da Münih, Köln, Duisburg, Darmstadt, Wetzler ve Kassel gibi şehirlerde sandık kuruldu. Münih'te oy kullanan CHP Münih Birliği Başkanı Gönül Fidan, SPD Belediye Meclis Üyesi Cumali Naz ve Agusburg Alevi Kültür Merkezi eski Başkanı Ali Kocakahya, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktığımızı göstermek ve hak, hukuk, adalet ile demokrasinin yerleşmesi için oyumuzu kullandık" dedi.