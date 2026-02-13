Almanya'da CHP Ziyareti ve Destek Çağrısı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Almanya'daki CHP birliklerini ziyaret etti. TBMM'de yaşanan kavgayı "utanç verici" olarak nitelendiren milletvekilleri, yurt dışındaki vatandaşlara "Türkiye ittifakı" kapsamında CHP'ye destek çağrısı yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ile Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yurtdışı örgütlenme çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak ve Almanya'daki CHP birliklerinin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Almanya'ya geldi. İlk ziyaretlerini Nürnberg'e gerçekleştiren milletvekilleri, partililerle bir araya geldikten sonra ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Elvan Işık Gezmiş, CHP Nürnberg Birlik Başkanı Hüseyin Coşkun ile birlikte çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirterek, yurt dışındaki örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Gezmiş, "Bugün sandık gelse CHP iktidar partisidir. Sandığın gelmesini istiyoruz. Türkiye'de olduğu gibi yurtdışında da çalışmalarımız devam ediyor. CHP Türkiye'de birinci partidir. Almanya başta olmak üzere dünyanın her yerinde vatandaşlarımızla bunu başaracağız" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Almanya programına Nürnberg'den başladıklarını ve toplantının verimli geçtiğini söyledi. Nürnberg'de önemli bir potansiyel bulunduğunu dile getiren Mullaoğlu, burada oluşturulacak güçlü yapının Almanya geneline yayılacağına inandıklarını kaydetti.

Türkiye'de ciddi bir kriz yaşandığını savunan Mullaoğlu, TBMM'de yaşanan tartışmalara da değindi. Muhalefetin görüşlerini dile getirmek istediğini belirten Mullaoğlu, "Mahmut Tanal'a saldırı olunca meşru müdafaa kapsamında onu korumak adına ben de müdahil oldum. Meclis'i bu halde görmek utanç verici" ifadelerini kullandı.

Mullaoğlu, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunarak, geçmişte farklı partilere oy vermiş seçmenleri "Türkiye ittifakı" çatısı altında CHP'ye destek vermeye davet etti. Mullaoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde birlik mesajı verdi.

CHP Nürnberg Birlik Başkanı Hüseyin Coşkun, milletvekillerinin katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek bölgedeki vatandaşları CHP Nürnberg Birliği'ne üye olmaya çağırdı.

CHP Nürnberg Birlik Sekreteri Berfin Akbal da yaklaşık bir yıldır görevde olduğunu, bu süre içinde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, ziyaretten memnuniyet duyduklarını söyledi. Akbal, CHP'yi Türk toplumuna daha iyi tanıtmak ve en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını kaydetti.