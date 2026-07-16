Almanya'da Elektrikli Scooter Kazaları %38 Arttı - Son Dakika
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Almanya'da Elektrikli Scooter Kazaları %38 Arttı

16.07.2026 16:48
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2025'te Almanya'da 16,500 e-scooter kazası yaşandı, 38 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar önlem istiyor.

Haber: İlhan Baba

(HAMBURG) – Almanya'da 2025 yılında elektrikli scooter kazaları bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 16 bin 500'e yükseldi. Kazalarda 38 kişi hayatını kaybetti, uzmanlar özellikle gençler ve 14 yaş altındaki çocuklar için artan risk nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasını istiyor.

Almanya'da elektrikli scooter (e-scooter) kazalarının 2025 yılında bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttığı açıklandı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, yıl boyunca ölümlü veya yaralanmalı 16 bin 500 e-scooter kazası meydana geldi. Bu sayı 2024 yılına kıyasla yüzde 38'lik artış anlamına geliyor.

Elektrikli scooter kazalarında 38 kişi yaşamını yitirirken, 2024 yılında bu sayı 27 olarak kaydedilmişti. Yaklaşık 1900 kişinin ağır yaralandığı kazalarda zarar görenlerin yüzde 82,4'ünü e-scooter sürücüleri oluşturdu. Hayatını kaybeden 38 kişinin 33'ünün scooter kullandığı bildirildi. Kazaya karışanların yüzde 53,6'sı 25 yaşın altında, yüzde 83,7'si ise 45 yaşından küçük kişilerden oluştu.

Polis, kazaların başlıca nedenleri arasında trafik kurallarına uyulmamasını gösterdi. En sık rastlanan ihlalin yol ve kaldırımların yanlış kullanılması olduğu belirtildi. Ayrıca kazaya karışan her 10 kişiden birinin alkollü olduğu tespit edildi.

Almanya'da 2025 yılında meydana gelen 297 bin 364 yaralanmalı trafik kazasının yüzde 5,5'inde e-scooter sürücüleri yer aldı. Bu oran 2024 yılında yüzde 4,1 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan Almanya Çocuk ve Genç Cerrahisi Derneği, 14 yaş altındaki çocuklar için e-scooter kullanımının tamamen yasaklanmasını talep etti. Dernek, her yıl 500 ila 600 çocuğun e-scooter kazası geçirdiğini ve bu yaş grubunun ciddi risk altında bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Elektrikli Scooter Kazaları %38 Arttı - Son Dakika

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