Almanya'da Enflasyon Yüzde 2,9'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Enflasyon Yüzde 2,9'a Yükseldi

05.05.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında enerji fiyatlarındaki artışla Almanya'da enflasyon yüzde 2,9'a çıktı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya'da enflasyon Nisan ayında enerji fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle yüzde 2,9'a çıkarak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle akaryakıt ve ısınma maliyetlerindeki artış dikkat çekerken, gıda fiyatları sınırlı yükseldi. Ekonomistler, kısa vadeli vergi indirimlerinin akaryakıt fiyatlarında geçici rahatlama sağlayabileceğini, ancak genel enflasyon görünümünün enerji piyasalarına bağlı kalmaya devam edeceğini belirtiyor.

Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Nisan ayında yükselişini sürdürerek yüzde 2,9'a çıktı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin öncü verilerine göre, ülkede mal ve hizmet fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 2,9 arttı. Mart ayında enflasyon yüzde 2,7, Şubat ayında ise yüzde 1,9 seviyesindeydi. Böylece Nisan ayı verisi, Ocak 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Artışta özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde dizel fiyatları yıllık bazda yüzde 36,1, benzin fiyatları yüzde 18,8 arttı. Kalorifer yakıtı olarak kullanılan fuel oil yüzde 27,3, merkezi ısıtma fiyatları ise yüzde 2,0 yükseldi.

Ekonomist İsmail Akpınar, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çektiğini belirterek, "İran ve Orta Doğu'daki savaşın petrol ve enerji piyasaları üzerindeki etkisi Almanya'da enflasyonu artırıyor. Ancak mevcut veriler, fiyat baskısının şu aşamada enerji kalemlerinin ötesine geniş ölçüde yayılmadığını gösteriyor. Çekirdek enflasyonun yüzde 2,3'e gerilemesi de bu tabloyu destekliyor. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren benzin ve dizeldeki geçici enerji vergisi indirimi, akaryakıt fiyatlarında kısa vadeli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak bu indirimin pompa fiyatlarına ne kadar yansıyacağı, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyri açısından belirleyici olacak" dedi.

Verilere göre, Nisan ayında enerji fiyatları genel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı. Mart ayında bu artış yüzde 7,2 seviyesindeydi. Gıda fiyatları ise aynı dönemde ortalamanın altında kalarak yüzde 1,2 yükseldi. Hizmetlerde fiyat artışı yüzde 2,8 olurken, enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Enflasyon Yüzde 2,9'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:48:18. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Enflasyon Yüzde 2,9'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.