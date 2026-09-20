Almanya'da eyalet seçimlerinde katılım arttı, Berlin'de 4,5 puanlık artış yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da eyalet seçimlerinde katılım arttı, Berlin'de 4,5 puanlık artış yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya\'da eyalet seçimlerinde katılım arttı, Berlin\'de 4,5 puanlık artış yaşandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılan seçimlerde katılım arttı. Mecklenburg-Vorpommern'de saat 14.00 itibarıyla katılım yüzde 40,7, Berlin'de saat 12.00 itibarıyla yüzde 27,9 oldu ve Berlin'de artış 4,5 puanı buldu.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde bugün yapılan seçimlerde sandık başına giden seçmenlerin oranının önceki seçimlere göre yükseldiği açıklandı.

Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimler için halk sandık başına gitti. Eyalet meclislerini seçmek için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başladı, oy verme yerel saatle 18.00'e (TSİ 19.00) kadar sürecek.

Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yaklaşık 1,3 milyon seçmen bulunuyor.

Eyalet Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, saat 14.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 40,7'si sandıkta oy kullandı. 2021 seçimlerinde aynı saatte katılım yüzde 32,5 olmuştu. O seçimde nihai katılım yüzde 70,8 olarak gerçekleşmişti.

Berlin'de de seçime katılım önceki seçime göre arttı. Saat 12.00 itibarıyla katılım yüzde 27,9 oldu. 2023 seçimlerinde aynı saatte bu oran yüzde 23,4'tü. Böylece katılım 4,5 puan yükseldi.

Verilere, posta yoluyla oy kullanan seçmenler için verilen oy belgeleri de dahil edildi. Berlin Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stephan Bröchler, bu belgelerin yaklaşık üçte birinin posta yoluyla oy kullanma amacıyla verildiğini belirtti.

Schöneberg'deki bir seçim merkezinin kapısındaki kilit yapıştırıcıyla kapatıldı. Ancak seçim görevlileri sorunu kısa sürede çözerek merkezin zamanında açılmasını sağladı. Polis olayla ilgili maddi hasar verme şüphesiyle soruşturma başlattı. Polis ayrıca bazı seçim afişlerinin oy kullanma yerlerine çok yakın olduğuna dair ihbarlar aldı. Polis, bu tür durumların doğrudan seçim merkezlerindeki görevlilere bildirilmesini istedi.

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki seçim sonuçları, özellikle Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki federal hükümet açısından siyasi açıdan yakından takip ediliyor. Ancak hükümet üzerindeki olası etkiler, sandık sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partilerin oy oranları ve meclis dağılımıyla birlikte daha net değerlendirilebilecek.

Kaynak: ANKA
PolitikaAlmanyaBerlinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da üçüncü oldu Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
Beyaz Saray’dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor Beyaz Saray'dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:30
Olay yaratacak iddia Sane, Okan Buruk’u şikayet etti
Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
16:42
Bunu yapan insan olamaz Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 18:45:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya'da eyalet seçimlerinde katılım arttı, Berlin'de 4,5 puanlık artış yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement