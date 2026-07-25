Almanya'da Kabine Krizi Büyüyor - Son Dakika
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Almanya'da Kabine Krizi Büyüyor

Almanya\'da Kabine Krizi Büyüyor
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Başbakan Merz'in kabine değişikliğinde yaşanan son engel, koalisyonu tartışmalara sürükledi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in planladığı kabine değişikliği, Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in yerine düşünülen Fritz Güntzler'in görevi son anda reddetmesiyle krize dönüştü. Hükümet ortakları sürecin kısa sürede çözüleceğini savunurken, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içinde Merz'e yönelik eleştirilerin arttığı ifade ediliyor.

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in planladığı kabine değişikliği beklenmedik bir engelle karşılaştı. Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in görevden alınması planlanırken, yerine getirilmesi düşünülen Hristiyan Demokrat Birlik Partili siyasetçi Fritz Güntzler son anda görevi kabul etmedi.

Yaşanan gelişmeler hükümet içinde tartışmalara neden olurken, koalisyon hükümetin küçük ortağı Hristiyan Brilik Parti (CSU) Genel Başkanı Markus Söder endişeye gerek olmadığını söyledi. Söder, "Her şey yoluna girecek. Hükümet görevini sürdürüyor. Gelecek hafta bu süreç tamamlanmış olacak." dedi.

Araştırma Bakanı Dorothee Bär de hükümetin istikrarlı olduğunu belirterek, dışarıdan bakıldığında durumun olduğundan daha dramatik göründüğünü ifade etti. Bär, Başbakan'ın açıkladığı gibi önümüzdeki günlerde sorunun çözüleceğini söyledi.

Öte yandan, kabine değişikliğinin beklenenden zor ilerlemesi nedeniyle Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içinde Başbakan Merz'e yönelik eleştirilerin arttığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Almanya, Kabine, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Kabine Krizi Büyüyor - Son Dakika

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